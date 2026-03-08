Haberler

16 ameliyata rağmen hayata tutundu

Güncelleme:
Kırşehir'de yaşayan 4 çocuk annesi Satı Kokluk, çocuk yaşta evlendikten sonra yaşadığı zorluklara ve lenf kanseriyle mücadelesine rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Ekonomik özgürlük vurgusu yapan Kokluk, kadınlara güçlü olmaları gerektiğini ifade ediyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan 4 çocuk annesi Satı Kokluk; çocuk yaşta evlendirildiği hayatında yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. Kızına böbreğini veren, eşinden boşandıktan sonra dört çocuğunu tek başına büyüten ve lenf kanseriyle mücadele eden Kokluk, geçirdiği 16 ameliyata rağmen yaşam mücadelesinden vazgeçmedi.

Çocuk yaşta evlendirildiğini ve hayatın kendisini birçok kez zorladığını belirten Satı Kokluk, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmediğini söyledi. Dört çocuk annesi olduğunu ifade eden Kokluk, "Kızım hastalandığında ona böbreğimi verdim. Bir süre sonra eşimden ayrıldım. Hayatın mutsuz tarafına bakmadan yaşamımı sürdürmeye çalıştım" dedi. Yaklaşık 5 yıl önce lenf kanserine yakalandığını anlatan Kokluk, bu süreçte büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Kokluk; "Kimsem yok. Bugüne kadar 16 ameliyat geçirdim. Nasıl ayakta durduğumu ben de bilmiyorum. Ama yine de hayata tutunmaya çalışıyorum" diye konuştu. Kırşehir'de İş Kur aracılığıyla çalışarak hayatını sürdürmeye devam eden Kokluk, kadınlara da önemli bir mesaj verdi. Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini vurgulayan Kokluk, "Kadınlar ayakta durabilmek için kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalı. Hayatta güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam eden Satı Kokluk'un azmi, çevresindekilere de örnek oluyor. - KIRŞEHİR

