Zonguldak yerel: Kdz. Ereğli'de 29 Ekim'de, Edip Akbayram Sahne Alacak

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclis Toplantısında 29 Ekim'de Cumhuriyet Konseri düzenleyeceklerini açıkladı. Posbıyık, konserde ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın Ereğlilerle birlikte olacağını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyetin 99. Yılı kutlamaları kapsamında bazı etkinlik ve konser düzenleyeceklerini açıkladı. Posbıyık, konserde ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sahne alacağını duyurdu.

BİR DİZİ ETKİNLİK

Başkan Posbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini şu şekilde açıkladı:

"Cumhuriyet Bayramının 99. Yılını kutlayacağız hep birlikte. Cumhuriyet Bayramı'nda bazı etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamasının ardından Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Basri Erdem, AKM Osman Zeki Oral Sergi Salonu'nda yağlı boya sergisi açılışı, Vedat Can Sergi Salonu'nda ise baskı teknikleri ve canlı performans gösterileri ile bizlerle olacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları unutmadık. Onlar için Oyuncak Evi'nde '29 Ekim Cumhuriyet' temalı iki atölye çalışması gerçekleşecek. Atölyeler bittikten sonra AKM Nikah Salonu'nda Çocuk Edebiyatı ve Yaratıcı Drama alanında konunun uzmanı olan Murat Muratoğlu tarafından söyleşi ve imza günü gerçekleşecek.

Belediyemiz tarafından Fener Alayı güzergahı her zamanki gibi bayraklarla donatılacak, sevgili halkımızdan da o gün evlerini, pencerelerini, balkonlarını süslemeye davet ediyorum.

"YÜRÜYÜŞE KATILAN HALKIMIZA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK"

Yürüyüşe katılan halkımıza Türk Bayrağı dağıtılacak. Meşaleler yakılacak. Marşlar eşliğinde coşkuyla Atatürk Anıtı'na gelerek saygı duruşunda bulunacağız ve İstiklal Marşımızı hep birlikte okuyacağız.

Ardından düzenlediğimiz Cumhuriyet konserinde ünlü sanatçı Edip Akbayram Ereğlilerle olacak. Şimdiden tüm halkımızı cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum."