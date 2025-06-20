Zonguldak Valisi Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla TOKİ Yeni Mahalle İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve başarı belgelerini takdim etti. Karne törenine, İl Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katılım sağladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu konuşmasında "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem akademik hem de ahlaki yönden en iyi şekilde yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Eğitim-öğretim sadece bilgi aktarmak değil, karakter inşa etmektir. Bugün buradaki coşku ve mutluluk, hepimiz için büyük bir umut kaynağıdır. Çocuklarımızın nitelikli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesi için tüm imkanlarımızla eğitim faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü nezdinde emeklerinden dolayı eğitim camiasına teşekkür ederek, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi. - ZONGULDAK