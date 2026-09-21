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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında il geneli asayiş toplantısı yapıldı

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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında il geneli asayiş toplantısı yapıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında il genelindeki güvenlik durumunun ele alındığı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı; asayiş olayları değerlendirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında il genelindeki güvenlik durumunun ele alındığı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Valilik koordinesinde düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığına yönelik yürütülen çalışmalar incelenerek asayiş olaylarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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