Zonguldak Valisi Engelliler Günü'nde Farkındalık Mesajı Verdi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almasının önemine vurgu yaptı.

Hacıbektaşoğlu, bu özel günün, engelli bireylerin başarılarının takdir edilmesi ve karşılaştıkları zorlukların anlaşılması açısından farkındalık oluşturduğunu belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerimizin toplumla daha güçlü bir şekilde bütünleşmesi, başarılarının takdir edilmesi ve karşılaştıkları zorlukların anlaşılması açısından önemli bir farkındalık günüdür. Bu özel gün, engelleri birlikte aşma sorumluluğumuzu hatırlatan bir anlam taşımaktadır. Engelli bireylerimiz, sosyal hayatımızın eşit ve değerli bireyleridir. Eğitim, sanat, spor ve bilim gibi alanlarda sergiledikleri başarılar, toplumumuzun ortak bir ilham kaynağıdır. Kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılar, yalnızca bireysel birer hikaye değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, eşitlik anlayışının ve kapsayıcılığın bir göstergesidir. Onların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için fırsatlar sunmak, yaşamlarını kolaylaştırıcı adımlar atmak ve destek mekanizmalarını güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Devletin, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için birçok düzenleme gerçekleştirdiğini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu çalışmalar, eğitimden istihdama, bilimden sanata kadar geniş bir yelpazede engelli bireylerimizin daha etkin bir şekilde toplumsal yaşamda yer almalarını hedeflemektedir. Daha erişilebilir şehir planlamalarından teknolojik çözümlere kadar sürdürülen çalışmalar, engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal katkılarını artırmayı amaçlamaktadır. Toplumumuzun tüm kesimlerinin katkısıyla, engelli bireylerimizin toplumsal hayatta daha güçlü ve aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmek, yalnızca bir hedef değil; toplumsal dayanışmamızın bir gereğidir. Bu bilinçle, her bireyin eşit haklarla yaşamını sürdürebileceği bir toplum için çaba göstermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mesajında, toplumsal dayanışmanın ve kapsayıcılığın altını çizen Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle, engelli bireylerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal dayanışmayı güçlendirmesini ve farkındalığı artırmasını temenni ediyor; engelli bireylerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK