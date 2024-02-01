Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Valisi Bakımevi İncelemelerinde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevi'nde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, bölgenin karla mücadele ve afet çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli ilçe ziyareti çerçevesinde Kdz. Ereğli ilçesinin köy yollarının yapım, bakım ve onarım işleri, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Kozlu ilçelerinin sıcak asfalt üretimi, bölgenin karla mücadele ve afet çalışmalarının yürütüldüğü İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz'dan brifing aldı. Bakımevinde ve şantiyede görevli personel ile bir araya gelen Valimiz Hacıbektaşoğlu: "İlimiz, Türkiye'de en fazla afet yaşanan iller arasında. Yaşadığımız afetlerde sizlere daha çok görev ve sorumluluk düşmektedir. Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ederim. Allah; Zonguldak'ımızı her türlü afetten korusun" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak Valiliği Zonguldak Ereğli Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında neden yok? Al Nassr Inter Miami maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Nassr Inter Miami ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title