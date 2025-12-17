Kuantum Siber Güvenlik CEO'su Karaman'dan, Sınai Mülkiyet Danışmanı Sorumlusu Saraç'a ziyaret

Zonguldak Teknopark'ta faaliyet gösteren Kuantum Siber Güvenlik A.Ş.'nin CEO'su Tuncay Karaman, Teknopark bünyesinde hizmet veren TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Saraç'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. tarafından tescillenen buluş patentleri, faydalı model ve tasarım tescilleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Karaman, şirketin geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile önümüzdeki süreçte tescil alması planlanan yeni patent başvurularına ilişkin detayları Prof. Dr. Şenay Saraç ile paylaştı.

Görüşmede ayrıca Prof. Dr. Şenay Saraç'ın Zonguldak Teknopark bünyesinde yürütmeyi planladığı sınai mülkiyet süreçleri ve farkındalık çalışmalarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, üniversite-sanayi iş birliği ve fikri mülkiyet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Tuncay Karaman, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ekosisteminin güçlenmesinde teknoparkların ve Ar-Ge teşviklerinin kritik rol oynadığını vurgulayarak, sağlanan destekler ve iş birlikleri dolayısıyla Prof. Dr. Şenay Saraç'a teşekkür etti. - ZONGULDAK