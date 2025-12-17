Haberler

Kuantum Siber Güvenlik CEO'su Karaman'dan, Sınai Mülkiyet Danışmanı Sorumlusu Saraç'a ziyaret

Kuantum Siber Güvenlik CEO'su Karaman'dan, Sınai Mülkiyet Danışmanı Sorumlusu Saraç'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. CEO'su Tuncay Karaman, TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Saraç ile patent tescilleri ve üniversite-sanayi iş birliği konularını görüştü. Karaman, teknoparkların ve Ar-Ge teşviklerinin yerli teknoloji ekosistemindeki önemine vurgu yaptı.

Zonguldak Teknopark'ta faaliyet gösteren Kuantum Siber Güvenlik A.Ş.'nin CEO'su Tuncay Karaman, Teknopark bünyesinde hizmet veren TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Saraç'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. tarafından tescillenen buluş patentleri, faydalı model ve tasarım tescilleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Karaman, şirketin geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile önümüzdeki süreçte tescil alması planlanan yeni patent başvurularına ilişkin detayları Prof. Dr. Şenay Saraç ile paylaştı.

Görüşmede ayrıca Prof. Dr. Şenay Saraç'ın Zonguldak Teknopark bünyesinde yürütmeyi planladığı sınai mülkiyet süreçleri ve farkındalık çalışmalarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, üniversite-sanayi iş birliği ve fikri mülkiyet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Tuncay Karaman, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ekosisteminin güçlenmesinde teknoparkların ve Ar-Ge teşviklerinin kritik rol oynadığını vurgulayarak, sağlanan destekler ve iş birlikleri dolayısıyla Prof. Dr. Şenay Saraç'a teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title