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Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kentteki mevcut güvenlik durumu değerlendirildi. Valilik, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'in katıldığı toplantıda, kentteki mevcut güvenlik durumu değerlendirildi. Zonguldak Valiliği, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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