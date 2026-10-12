Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kentteki mevcut güvenlik durumu değerlendirildi. Valilik, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'in katıldığı toplantıda, kentteki mevcut güvenlik durumu değerlendirildi. Zonguldak Valiliği, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı