Zonguldak'ta trafik haftası kutlamasına kırmızı düdük dağıtıldı

Zonguldak'ta trafik haftası kutlamasına katılanlara kırmızı düdük dağıtıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valiliği önünde bilgilendirme standı açıldı. Kutlamalara katılan ve stand önünde çocuklar ile vatandaşlara kırmızı düdük ile bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'da standı ziyaret ederek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocukların mutlulukları ise gözlerden kaçmadı. - ZONGULDAK