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Zonguldak'ta trafik haftası kutlamasına kırmızı düdük dağıtıldı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valiliği önünde bilgilendirme standı açıldı. Standda çocuklara ve vatandaşlara kırmızı düdük ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da standı ziyaret ederek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zonguldak'ta trafik haftası kutlamasına katılanlara kırmızı düdük dağıtıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valiliği önünde bilgilendirme standı açıldı. Kutlamalara katılan ve stand önünde çocuklar ile vatandaşlara kırmızı düdük ile bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'da standı ziyaret ederek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocukların mutlulukları ise gözlerden kaçmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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