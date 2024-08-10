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Zonguldak'ta Ticari Taksi Kazası: İtalya'dan İzne Gelen Kadın Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Zehra Yolaçan'ın İtalya'dan izne geldiği öğrenildi. Kazada diğer yaralıların tedavileri sürerken kamyon sürücüsü tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolda yürürken ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki Zehra Yolaçan, toprağa verildi. Yolaçan'ın İtalya'dan memleketine izne geldiği öğrenildi.

Kaza önceki gün Bağlık Mahallesi'nde yaşandı. Sedat Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, Emirhan P. idaresindeki 67 T 5052 plakalı ticari taksiye çarptı. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak önce kaldırımda yürüyen Erdem Yolaçan ile eşi Zehra Yolaçan, Niyazi Yıldız ve kızı Buse Yıldız'a çarptı. Ardından da dere yatağına devrildi.

İtalya'dan tatile geldiği öğrenilen Zehra Yolaçan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KGYS kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza sonrası otopsi işlemleri tamamlanan Zehra Yolaçan için ikindi namazının ardından Elmatepe Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yolaçan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken kamyon sürücüsü Sedat Ç. olaydan sonra tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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