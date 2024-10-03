Zonguldak'ta Temiz Çevre ve Madencilik Projeleri İçin Protokol İmzalandı

Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği'nin "Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam" Projesi ve Maden İşçileri Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin "Madenciler Varsa Umut Vardır" Projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, projeler İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenirken, Dernek Başkanları Süleyman Erbay ve Muhammet Akyüz ile birlikte imza altına alındı. - ZONGULDAK