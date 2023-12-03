Zonguldak'ta Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Fidan Dikti

Zonguldak'ta bulunan özel eğitim uygulama okulu öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenledi. Öğrenciler, kumkuat ve limon fidanları dikerek toprakla buluşturdu.

Zonguldak'ta özel eğitim uygulama okulu öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldıkları etkinlikte fidan dikmenin heyecanını yaşadı.

Uzun Mehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde özel öğrenciler ellerine aldıkları kazma ve küreklerle kumkuat ve limon fidanları dikti. Aromatik tıbbi bitkileri de öğretmenlerinin eşliğinde toprakla buluşturan öğrenciler iş bölümü yaparak da adeta örnek oldular. Toprağı kazdıktan sonra fidanları yerleştiren öğrenciler ardından fidanlara can suyu verdi.

Okulun müdür yardımcısı Ayşegül Çolak etkinliğe dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Okulumuzun öğretmeni Ahmet Ufuk Işık hocamızın öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiği bir etkinlik oldu. Bahçemizde fidan diktik." - ZONGULDAK