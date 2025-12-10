Haberler

Zonguldak'ta veli tartıştığı öğretmeni yüzünden yaraladı

Güncelleme:
Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Derya Yönder, öğrenci velisi tarafından yüzünden yaralandı. Olay sonrası öğretmen darp raporu alırken eğitim sendikaları saldırıyı kınadı.

Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni, iddiaya göre müdür odasında görüştüğü bir öğrenci velisinin fiziki müdahalesi sonucu yüzünden yaralandı. Olay sonrası öğretmen darp raporu alırken, eğitim sendikaları saldırıyı sert bir dille kınadı.

Olay, Yayla Mahallesi'ndeki Yayla Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Derya Yönder, ders esnasında bir öğrencisini uyardı. Durumu öğrenen öğrenci velisi Y.S., okula gelerek öğretmenle görüşmek istedi. Okul idaresi, görüşmenin okul müdürünün odasında yapılmasına karar verdi. Ancak idarecilerin gözetiminde gerçekleşen görüşme tartışmanın büyümesi üzerine veli Y.S.'nin, öğretmen Derya Yönder'e fiziki müdahalede bulunduğu ve tırnak darbesiyle yüzünü çizdiği öne sürüldü. Odadaki diğer öğretmen ve idarecilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Darp raporu aldı, şikayetçi olmadı

Yüzünden yaralanan öğretmen Derya Yönder, olayın ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderek darp raporu aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yönder ile veli Y.S.'nin, karakol aşamasında uzlaşma yoluna giderek birbirlerinden şikayetçi olmadıkları iddia edildi.

Sendikalardan yaşananlara tepki

Öte yandan eğitim sendikaları da yaşanan olaya tepki gösteren açıklamalarda bulundu. Okul önünde toplanan Eğitim-İş Zonguldak Şubesi üyeleri de duruma tepki gösterdi. Saldırının şahsi bir mesele değil, eğitim sistemine yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayan Şube Başkanı Kamuran Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Yayla Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni Derya Yönder'in, bir veli tarafından yüzünden yaralanacak şekilde saldırıya uğraması, kabul edilemez, affedilemez ve asla sıradanlaştırılamaz bir şiddet olayıdır. Bu saldırı yalnızca bir öğretmene değil, öğretmenlik mesleğine, eğitime ve toplumun geleceğine yönelmiştir. Meslektaşımız Derya Yönder'in yanında olduğumuzu ve bu vahim saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
