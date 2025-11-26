Zonguldak'ta Öğrencilere Doğa Yürüyüşü ile Erozyon Bilinci Aşılandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak DKMP Müdürlüğü ile Zonguldak İlkokulu işbirliğince 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası'nda Milli Egemenlik Tabiat Parkında "Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil Vatan" projesi kapsamında "köklerden geleceğe" ilkesiyle öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri esas alınarak "Yeşil Vatan'ı korumak, vatanı korumaktır!" anlayışı çerçevesinde minik öğrencileri doğayla buluştu.

Zonguldak DKMP Müdürlüğü personeli, öğretmenlerle, öğrencilere alanın flora ve faunası çeşitliliği hakkında bilgiler verildi. Sordukları sorularla doğaya olan ilgileri, öğrendikleri ile mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilere yürüyüş öncesinde erozyonla mücadele ile ilgili hazırlanan el broşür dağıtıldı. Öğrencilere erozyonun; belirli bir miktar toprağın dış etkenlerle ya da yağışlar sonucu kayması anlamına geldiği, düzensiz yağışlar, dağınık yerleşme veya toprağın eğime paralel olarak sürülmesinin erozyona neden olduğu anlatıldı. Erozyonu önleyebilmek için ormanları korumak, yeterince ağaçlandırma yapmak, arazilerin enine sürülmesi gibi temel bilgiler dağıtılan broşürlerle pekiştirilerek anlatıldı.

Öğrencilere öğretmenlerince hazırlanan gözlem kağıtları dağıtıldı. Doğada topladıkları yaprakları kağıda yapıştıran öğrencilere çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Yürüyüş esnasında gördükleri mantar çeşitleri, hayvan türleri ve ağaç çeşitlerini deneyimleme fırsatı bulan Zonguldak İlkokulu öğrencileriyle eğitici saatler geçirildi. - ZONGULDAK