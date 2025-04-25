Zonguldak'ta Öğrencilere Bilim Dergisi Dağıtımı Başlatıldı

Zonguldak merkezdeki okullarda öğrenim gören anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün iş birliği ve koordinasyonunda dergi dağıtım programı başlatıldı.

Proje kapsamında, anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine TÜBİTAK tarafından hazırlanan "Meraklı Minik" dergisi, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ise "Bilim ve Çocuk" dergilerinin ulaştırılması hedefleniyor. Programın ilk adımı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'nun Üzülmez İlkokulu'nu ziyaretiyle atıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, okulda öğrenim gören miniklere "Meraklı Minik" dergisini hediye ederek öğrencilere bilimle tanışmanın ilk adımını attırdı.

Dergi dağıtımının ilerleyen günlerde diğer okullarda da devam edeceği bildirildi. - ZONGULDAK