Haberler

Zonguldak'ta Miniklere Özel Biberonla Balık Besleme Etkinliği

Zonguldak'ta Miniklere Özel Biberonla Balık Besleme Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'taki bir alışveriş merkezinde düzenlenen biberonla koi balığı besleme etkinliği, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisini çekiyor. Etkinlik, miniklerin canlılarla güvenli temas deneyimi yaşamasını amaçlıyor.

Zonguldak'ta biberonla balık besleme etkinliği miniklerin ilgisini çekiyor.

Zonguldak'taki bir alışveriş merkezinde yaklaşık bir aydır önce hizmete giren "biberonla koi balığı besleme" etkinliği, hafta sonları çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinlik alanında sıraya girerken, görevli personel gözetiminde biberonla balık beslemesi yapılıyor.

Etkinliğin işletmecisi Murathan Öztürk, amaçlarının miniklerin canlıyla güvenli temas deneyimi olduğunu söyledi. Öztürk, "Seansları kısa tutuyoruz, sırayı ve alan güvenliğini yakından takip ediyoruz. Çocuk istemezse zorlamıyoruz; merak edenlere de refakatçiler eşliğinde adım adım ilerliyoruz" dedi.

Öztürk, hijyen ve hayvan refahı kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Biberon uçları her seans sonrası sterilize ediliyor. Aşırı beslemeye izin vermiyor, belirlenmiş saatler dışında havuza müdahale etmiyoruz. Ebeveynlerden de alandaki uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında "yaş önerisi, sırayla besleme, havuza yabancı madde atılmaması, flaşlı fotoğraf kullanılmaması" gibi kurallar da yer alıyor. İşletme, yoğunluk oluşan zamanlarda kısa aralar verildiğini ve havuzun teknik kontrollerinin düzenli yapıldığını bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.