Zonguldak'ta Miniklere Özel Biberonla Balık Besleme Etkinliği

Zonguldak'ta biberonla balık besleme etkinliği miniklerin ilgisini çekiyor.

Zonguldak'taki bir alışveriş merkezinde yaklaşık bir aydır önce hizmete giren "biberonla koi balığı besleme" etkinliği, hafta sonları çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinlik alanında sıraya girerken, görevli personel gözetiminde biberonla balık beslemesi yapılıyor.

Etkinliğin işletmecisi Murathan Öztürk, amaçlarının miniklerin canlıyla güvenli temas deneyimi olduğunu söyledi. Öztürk, "Seansları kısa tutuyoruz, sırayı ve alan güvenliğini yakından takip ediyoruz. Çocuk istemezse zorlamıyoruz; merak edenlere de refakatçiler eşliğinde adım adım ilerliyoruz" dedi.

Öztürk, hijyen ve hayvan refahı kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Biberon uçları her seans sonrası sterilize ediliyor. Aşırı beslemeye izin vermiyor, belirlenmiş saatler dışında havuza müdahale etmiyoruz. Ebeveynlerden de alandaki uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında "yaş önerisi, sırayla besleme, havuza yabancı madde atılmaması, flaşlı fotoğraf kullanılmaması" gibi kurallar da yer alıyor. İşletme, yoğunluk oluşan zamanlarda kısa aralar verildiğini ve havuzun teknik kontrollerinin düzenli yapıldığını bildirdi. - ZONGULDAK