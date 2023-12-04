Zonguldak'ta Maden Park Açıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hayata geçirilen Maden Park, 194 yıllık madencilik tarihini yaşatacak. Maden Park'ta taşkömürünün üretiminde kullanılan ekipmanların yanı sıra maden ocağı galerisi ziyaretçileri karşılıyor.

Kozlu Kent Konseyi, Kozlu Belediye Başkanlığı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun hayata geçirdiği Kozlu Maden Park, 5 bin maden şehidi bulunan Zonguldak'ta 194 yıllık sektörün tarihini yansıtacak. Girişinde kömür vagonlarını taşımada kullanılan lokomotifin karşıladığı maden parkın içerisinde kömür ocağı galerisi, madencilerin yer aldığı fotoğraflar, acil çıkış tabelaları, kömür vagonları ve raylar yer alıyor.

Madencilik sektörünün tarihini yansıtan maden parkın turizme de katkı sağlaması bekleniyor. Parkın açılışını AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kozlu Kent Konseyi Başkanı Demirel, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, protokol üyeleri ve davetliler birlikte yaptı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu açılışın konuşmasını yapan Barış Demirel, "Kozlu Kent Konseyi, Kozlu Belediyesi, TTK işbirliğiyle havzamız madenciliğinde ilklerin yaşandığı Kozlu'da yer altındaki çalışma ortamını yer üstüne taşıyarak maden park projemiz ile bir ilke imza atılmıştır. Kozlumuza bir madenci parkı kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle madencilerimizin çocukları için babalarının zorlu koşullarda nasıl çalıştıkları ve zorlu mesleği yerine getirdiğini gösterecektir" dedi.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş da ilçenin bir madenci kenti olduğuna dikkat çekerek "Madenci heykelleri, şehir meydanındaki madencilik teması, 3 Mart Anıtı, her tarafa madenci temasını yerleştirmeye çalıştık. Ben maden mühendisiyim. Bu memleket Türkiye'ye çok emek verdi. Çok canlar verdi. Ama hiçbir zaman hak ettiği değeri bulamadı. Çünkü biz bunu yansıtamadık" diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da "Ülkemizin kalkınmasında gelişmesinde, sanayileşmesinde muazzam bir rolü olan Zonguldak. Cenab-ı Allah bizlere öyle bir nimet vermiş ki koklaşabilir özelliği çok yüksek. Demir cevherini bile eritebilecek nitelikte bir madene sahibiz. Ne kadar şükretsek azdır. Bu uğurda hem bedenen hem de canlarıyla bizim 5 bin madenci şehidimiz var. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler TBMM'de yasama faaliyetlerimizle beraber Zonguldak'ın kadim geçmişini unutturmayacağız. Zonguldak'ın adını her platformda duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Programda ZBEÜ Devlet Konservatuarı tarafından marş seslendirilmesinin ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. - ZONGULDAK