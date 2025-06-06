Zonguldak'ta Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Kentin simge camisi olan Uzun Mehmet Camii'nde vaazların ardından bayram namazı kılındı. Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. Hutbede, " Kurban ; paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bir yoksulun sofrasına, bir yetimin duasına ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz, 'Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan, yalnızca sizin takvanızdır' buyurmaktadır. O halde, İslam'ın emrettiği yardımlaşma adabına uyarak kurban etlerini akrabalarımızla, komşularımızla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Hanelere huzur ve mutluluk, gönüllere sevgi ve muhabbet taşıyalım" ifadelerine yer verilerek paylaşmanın önemine değinildi.

Ayrıca kurban kesimiyle ilgili olarak da "Kurban kesimi ve sonrasında temizliğe özen gösterelim. Çevremizi kirletmeyelim, hoş olmayan görüntülerle kimseye rahatsızlık vermeyelim" diye ifade edildi.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - ZONGULDAK