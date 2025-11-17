Zonguldak'ta Organize Sanayi Bölgesi Projesine Köylülerden Tepki

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar ve Süleymanbeyler köylerinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöre halkının tepkisine neden oldu. Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, tarım arazilerinin ve yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu belirterek projeye karşı çıktılar.

Köylüler, "Toprağımızı, köyümüzü, geleceğimizi koruyacağız" diyerek tepkilerini dile getirdi. OSB'nin planlandığı alanın, verimli tarım arazilerini yok edeceğini, köylerin yaşam alanlarını daraltacağını ve bölgenin doğal yapısını geri dönüşü olmayan şekilde etkileyeceğini vurgulayan vatandaşlar, temiz hava, içme suyu kaynakları ve biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere çevresel değerlerin de risk altında olduğunu belirtti.

Köylüler, bu projeyle yalnızca tarım ve yaşam alanlarının değil, gelecek kuşakların mirası olan doğal kaynakların da tehlikeye gireceğini ifade ederek, tüm paydaşları ve yetkilileri bu sürece duyarlı olmaya çağırdı.

"Bu topraklar ata mirasımızdır, OSB'yi istemiyoruz"

Aydınlar Köyü sakinleri adına açıklama yapan Yüksel Kaplan, OSB projesini 27 Haziran 2024'te Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aslan Keleş'in basın açıklamasıyla öğrendiklerini söyledi. Kaplan, Muhtar İlhan Aslan'a sorduklarında konudan habersiz olduğunu ve yetkili kurumlar tarafından aranmadığını öğrendiklerini belirtti.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu topraklar bizlerin ata topraklarıdır. Yaşam alanlarımızdır. Nefes aldığımız temiz havanın kaynağıdır. İçme sularımızın çıktığı topraklarımızdır. Yıllar önce büyüklerimizden, dedelerimizden, babalarımızdan bizlere kalan ve bizlerden de çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız tapulu arazilerdir. Köy halkı olarak bizlerin bu topraklardan başka toprağı yoktur. Gidecek bir yerimiz de yoktur. Topraklarımız üstüne kurulması düşünülen OSB'yi köy sakinleri olarak istemiyoruz."

Kaplan, köy halkının görüşünü almak için yaklaşık 1,5 yılda köyde dört toplantı yapıldığını anlatarak, toplantılar sonucunda çoğunluğun OSB'ye karşı oy kullandığını ve buna ilişkin imzaların 9 Ağustos 2024'te Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'na teslim edildiğini bildirdi.

"OSB'ye hayır dediğimizi devlet büyüklerimize ilettik"

Kaplan, köylülerin bilgisi olmadan 23 Ekim 2024'te Kaymakamlık talimatıyla kolluk kuvvetleri eşliğinde arazilerinden toprak numunesi alındığını, savcılığa yapılan başvuruda işlemlerin usule uygun olduğu bildirildiğini aktardı.

Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli iradenin üstünde güç yoktur" sözünü hatırlatarak, köy halkı olarak devlet büyüklerinden gerekenin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Üyesi Çetin Yılmaz da platform olarak Alaplı ve Kıyıcak bölgelerinde altı cüruf tesisini çevre sakinleriyle birlikte yaptıkları mücadele sonucunda kapattırdıklarını belirtti.

Yılmaz, Aydınlar ve Süleymanbeyler köylerine yapılmak istenen OSB'ye karşı meşru, hukuki ve demokratik yollarla mücadele edeceklerini kaydetti.

Köylüler, OSB projesine karşı hukuki ve demokratik yollarla mücadeleye devam edeceklerini belirterek eylemi sonlandırdı.