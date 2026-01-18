Haberler

Çaycuma'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaycuma'da karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için 7/24 hizmet veriyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde günler öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Zonguldak İl Özel İdaresi'ne bağlı Çaycuma İlçe Özel İdare Bakım evi ekipleri ilçeye bağlı köyler ile mahalle aralarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta aralıksız yağan ve zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı Çaycuma ilçesinin köylerinde beyaz bir örtü oluşurdu. Karla mücadele çalışmaları nedeniyle Zonguldak İl Özel İdaresi'ne bağlı Çaycuma İlçe Özel İdare Bakım evi ekipleri greyder ve kar küreme ekipmanları ile kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köy yollarının açık ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise; "Çaycuma bakım evi şantiyesi, bölgemizdeki ulaşımı sağlamak için, karla mücadele ekibi arkadaşlarla, 7/24 zaman dilimine bağlı, çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın zorda kalmadıkça kar lastiği ve zincirsiz trafiğe çıkmamaları, ulaşımda sıkıntıya düşmemek için güvenli olacaktır. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
