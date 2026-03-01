Haberler

Kulağından beynine tümör yayılan sokak köpeği zorlu operasyonla hayata tutundu

Kulağından beynine tümör yayılan sokak köpeği zorlu operasyonla hayata tutundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta veteriner kliniğine getirilen sokak köpeğine uygulanan elektro kemoterapi ile sağlığına kavuşması sağlandı. Tomografide kanserin beyin kemiğine kadar yayıldığı tespit edilen köpeğin ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta veteriner kliniğine getirilen sokak köpeğinin tomografisinde, kanserin beyin kemiğine kadar yayıldığı tespit edildi. Zorlu bir operasyonla kulağı ve kulak kemiği tamamen alınan köpeğe uygulanan "elektro kemoterapi" yöntemiyle sağlığına kavuşması sağlandı.

Zonguldak'ta hayvanseverler tarafından bakılan bir köpek sürekli kulak sallama şikayeti üzerine özel bir veteriner kliniğine getirildi. Daha önce uygulanan rutin tedavilere yanıt vermeyen köpeğe tomografi çekilmesi kararlaştırıldı. İleri tetkiklerin ardından hazırlanan raporda, kanserli dokunun kulak kanalından başlayarak kafatası yapısına ve beyin kemiğine kadar ulaştığı tespit edildi.

Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan ve ekibi, kanserin beyin dokusuna zarar vermesini engellemek adına acil operasyon kararı aldı. Ameliyatla köpeğin tümörlü kulak yapısı ve kanserin yayıldığı kulak kemikleri tamamen temizlendi. Operasyon sonrası bölgedeki riskli dokuları tamamen arındırmak için elektro kemoterapi tedavisine başlandı.

"En sıkıntılı durumda bile ömrü uzatıyor"

Vakaya ilişkin süreci anlatan Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, köpeğin kliniğe geldiğinde ciddi bir acı içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Köpeğe sokakta hayvanseverler bakıyorlardı. Köpek geldiğinde inanılmaz bir kulak ağrısı vardı. Kulak sallaması vardı. Tedaviye yanıt vermeyen bir kulak otiti vardı. Detaylı testlerden sonra tomografi çekmeye karar verdik. Tomografide kulağında kocaman bir kanser olduğunu gördük. Kulak kemiklerine yerleşmiş, bu kanser yayılmış ve neredeyse beyindeki kemiğe kadar yayılmış. Tomografide gördükten sonra kulağı tamamen almaya karar verdik. Kulağın kemikleri dahil hepsini aldık. Aldıktan sonra püf nokta, elektro kemoterapi dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Kemoterapiyi direkt dokuya verip elektrikle birlikte oradaki dokuya daha iyi geçmesini, en sıkıntılı durumda bile ömrün uzamasını, yaşam konforunun artmasını sağlıyor. Elektro kemoterapi uygulaması yaptık çocuğa. Operasyonu güzel bir şekilde tamamladık, operasyondan sonra da kulak sallanması tamamen durdu. Genel yaşam kalitesi çok fazla arttı. Burada şu an misafir ediyoruz, tedavisi bitince sahiplerine teslim edeceğiz."

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden ve ağrıları son bulan köpek, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden sokağına ve hayvanseverlere teslim edilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

Savaşta ağır darbe! Kalkış izni isterken küle döndüler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu

Dünyanın peşinde olduğu isim 150 bin kişilik ordunun başına geçti
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek

İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat