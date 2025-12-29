Haberler

Zonguldak'ta hafta sonu av denetiminde 3 kişiye işlem yapıldı

Zonguldak'ta hafta sonu av denetiminde 3 kişiye işlem yapıldı
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlattı. Üç ilçede yapılan kontrollerde toplam 35 avcı denetlendi.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak avcılığa geçit vermedi. Üç farklı ilçede yapılan kontrollerde yasaklara uymayan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zonguldak genelinde yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüren DKMP ekipleri, hafta sonu mesaisinde Devrek, Kozlu ve Çaycuma ilçelerinde sahaya indi. 35 avcı kontrol edildi Yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında söz konusu ilçelerdeki avlaklarda toplam 35 kişi denetlendi. Kontroller sırasında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen 3 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca, yasak yöntemlerle avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 1 adet av tüfeğine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Ekiplerin bölge genelindeki koruma faaliyetlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
