Haberler

Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler korkuttu

Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan Kültür Merkezi inşaatında işçilerin güvenlik önlemleri almadan çalıştığı, tehlikeli durumların yaşandığı ve denetim eksikliği olduğu belirtiliyor. Yerel bir vatandaş, iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmediğini vurguladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapımı süren Kültür Merkezi inşaatında, yol kenarında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çalışan işçiler görenleri tedirgin etti. Yaşanabilecek bir kazanın eşiğinde yürütülen çalışmalarda, işçilerin ne yol güvenliği sağladığı ne de baret taktığı görüldü. Tehlikeye aldırış etmeden çalışan işçiler, adeta ölüme meydan okurcasına görüntüler sergiledi.

İlçe merkezindeki bazı inşaatlarda da benzer manzaraların yaşandığı, işçilerin yayaların ve araçların geçtiği alanların hemen yanında tehlikeli şekilde çalıştığı gözlemlendi.

Alışılmış bir görüntü haline geldiğini belirten Ahmet Gergin, durumu şu sözlerle eleştirdi: "Alaplı'da iş sağlığı ve güvenliğine pek önem verilmiyor. Bu manzaraya defalarca şahit olduk. İş güvenliğinin mutlaka sağlanması lazım. Sonuçta sorumluluğu kurumlara yüklüyorlar ama denetim olmayınca bu tür görüntüler ortaya çıkıyor. Kafasında baret olmadan çalışan işçiler, en küçük bir dalgınlıkta ya da olası bir kazada ölümle burun buruna geliyor. Özellikle bu inşaat yol kenarında, hiçbir güvenlik yok. Araçların geçtiği alanda vinçle demir taşınıyor. Yetkilileri bu konuda hassasiyete davet ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
title