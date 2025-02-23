Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği
Zonguldak Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Aşevi ve Vefa Projesi ile yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Destekler, ev ziyaretleri ile de devam ediyor.
Zonguldak Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Aşevi ve Vefa Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek hizmetlerinin devam ettiğini duyurdu.
Bu kapsamda, yaşlı, engelli, hasta ve yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Ayrıca yaşlılar ve hasta vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları yerinde değerlendirilerek gerekli destek sağlanıyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel