HALİNKOK Toplantısı Kaymakam Adem Kaya Başkanlığında Gerçekleştirildi

Zonguldak Çaycuma ilçesinde Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi toplantısı, Çaycuma ilçe kaymakamı Adem Kaya başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, hava ulaşım hizmetlerinin daha etkin, güvenli ve koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik konular ele alındı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Adem Kaya, vatandaşlara sunulan ulaşım hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekti. - ZONGULDAK

