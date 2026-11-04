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Zonguldak'ta eğitim toplantısında okul güvenliği ve denetim raporu ele alındı

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Zonguldak'ta eğitim toplantısında okul güvenliği ve denetim raporu ele alındı
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda okul güvenliği, müfettiş teftiş sonuçları ve denetim raporu bulguları ele alındı. Müdür Uygar Keskin başkanlığındaki toplantıya müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı, eğitim projeleri görüşüldü.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında düzenlenen toplantıda, okullardaki güvenlik çalışmaları, bakanlık müfettişlerinin teftiş sonuçları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün denetim raporunda yer alan bulgular ele alındı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen Süreç Değerlendirme Toplantısı'na il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan etkinlik ve projelerin yanı sıra il genelinde yürütülen eğitim çalışmaları görüşüldü. Okul güvenliğine yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği teftişlerde elde edilen genel bulgular ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün denetim raporu da gündeme geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla mevcut çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti. Toplantıda, devam eden faaliyetlerin geliştirilmesi ve müdürlük bünyesindeki birimler arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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