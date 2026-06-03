Haberler

Türkiye Çevre Haftası Zonguldak'ta etkinliklerle kutlandı

Türkiye Çevre Haftası Zonguldak'ta etkinliklerle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı. Programa vali yardımcısı, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Müdürü Hasan Öztürk, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir Zonguldak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri, düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı alanında gerçekleştirilen programa; Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk, daire müdürleri, çevre müfettişi öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Zonguldak İl Müdürü Hasan Öztürk yaptı.

Öztürk konuşmasında, çevre bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir Zonguldak bırakmak hepimizin en asli görevidir. Çevre Haftası sadece bir kutlama dönemi değil, doğaya karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlama ve farkındalık oluşturma zamanıdır" dedi.

İl genelinde sıfır atık ve karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik projelerin sürdüğünü belirten Öztürk, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Programda sahne alan halk oyunları ekibi ise sergiledikleri yöresel gösterilerle katılımcılardan büyük alkış aldı.

Törenin ardından Çevre Haftası kapsamında hafta boyunca kent genelinde çeşitli farkındalık etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
İBB davasında 44. gün! İmamoğlu yeni yaşına mahkeme salonunda girdi

Mahkeme salonunda sürpriz doğum günü! Pankart açtılar, mum üflediler
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 503 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce kişi kıskıvrak yakalandı