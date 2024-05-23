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Zonguldak'ta Bin 183 Yıllık Porsuk Ağacının Kesilmesi Nedeniyle Suç Duyurusu

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Zonguldak'ta bin 183 yıllık porsuk ağacının kesilmesi üzerine mahalle sakinleri suç duyurusunda bulundu. Ağacın korunması ve tabiat parkı yapılması talep edildi.

Zonguldak'ta bin 183 yıllık porsuk ağacının kesilmesi nedeniyle mahalle sakinleri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi mevkisinde 5 gün önce tersip bendi çalışması nedeniyle bin 183 yaşındaki porsuk ağacı; DSİ'nin yüklenici firması tarafından kesilmişti.

Ağacın kesilmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Mahalle sakini Engin Zaman ve beraberindekiler bugün Zonguldak Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Engin Zaman, yaptığı açıklamada, "Müteahhit ihaleye girmiş işini almış. İşini yaparken ağacı görmüş. Bu ağacı kesmek kolay değil. Bunun onayı istemesi gerekiyordu. Müteahhit olan kişini bunu bilir ağacı kesemez. Orman işletmesinin kesmesi gerek. Müteahhit izin almadan kendi kafasına göre kesiyor. 5 gün geçti bugün 6. gün. Ağacı kesen kişinin yakalandığı ceza yediğini duydunuz mu? 5 gündür bu vatandaş kayıp. Kim olduğunu bilmiyoruz. Müteahhit biliyoruz ağacı keseni bilmiyoruz. Bu kadar vahim bir durum. Maalesef bunca ihmal bunca yanlış sonucunda bin 183 yıllık ağaç kesildi. Suç duyurusunda bulunacağız. Bundan sonraki süreçte şunu istiyorum. En azından maden müzemiz sergilenmeli. Çünkü 5 metrelik ana gövde orada duruyor. Onu alıp orman işletmesi odun deposuna kaldırmak yerine maden müzemizde gelecek kuşaklara saklayalım. Gelecek kuşaklar bu ağaç üzerinde bilimsel çalışmalar yapacak. Onlar için bu ağacın korunması gerek. Geriye kalan o vadide kesilen 26 tane porsuk ağacı var. 800 ile bin 125 yaşında ağacımız var. Bu ağaçların korunması, bir an önce tabiat parkı yapılması için biz gerekli müracaatlarımızı yapacağız" dedi.

Basın açıklamasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve CHP'li yöneticiler de yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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