Zonguldak'ta bayram yoğunluğu başladı

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla şeker, kolonya ve bayramlık ikram satışları yoğunlaşırken, kalabalık esnafın yüzünü güldürdü.

Zonguldak şehir merkezinde bayram alışverişlerinde yoğunluk başladı. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamak için şehir merkezine akın etti.

Kıyafet mağazalarının yanı sıra ayakkabı mağazaları yoğunluk yaşadı. Özellikle şeker tezgahları önünde adeta kuyruk oluştu. Emekli maaşlarının erken ödeme yapılması da vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bu yıl şeker satışları 80 ila 120 TL arasında seyrederken, ayakkabı ve kıyafet satışlarında bu fiyat oldukça yüksek olduğu gözlendi. Esnaflardan Gökhan Çüteli, bayram öncesi cadde ve sokaklarda hareketliliğin arttığını ifade ederek, "Yoğunluk başladı. Bayramın bir gün öncesi daha da yoğun olur. İnşallah güzel geçecek. Daha da yoğun olur. Kış durgunluğunu atlattık. İşlerimiz açılıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Zonguldak halkının bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK