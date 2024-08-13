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Zonguldak'ta Batan Kafkametler Gemisi Enkazı Tamamlandı

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Zonguldak'ta geçen yıl Kasım ayında batan Kafkametler isimli yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları denizde ve kıyı kesiminde devam ederken bulunan 44 kemik parçasının adli tıp kurumunda incelemeleri sürüyor.

Zonguldak'ta geçen yıl Kasım ayında batan Kafkametler isimli yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları denizde ve kıyı kesiminde devam ederken bulunan 44 kemik parçasının adli tıp kurumunda incelemeleri sürüyor.

Rusya'nın Temryuk limanından aldığı yükü Aliağa limanına götürmek üzere yola çıkan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Kdz. Ereğli limanı önünde demirlediği sırada askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battı. Olayın hemen ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Denizden bin 421 ton enkaz kaldırıldı

Arama çalışmalarının beşinci gününde 12 Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geri kalan 7 mürettebatı olan gemi kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'i bulma çabaları aralıksız devam etti.

14 Aralık 2023 itibarıyla, Aras Salvage Gemi-Enkaz kurtarma şirketi, "Kafkametler" gemisi enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Bu tarihten itibaren yaklaşık bin 421 ton enkaz kaldırıldı.

Bulunan 64 kemik parçasından 20'si hayvana ait çıktı

Tarama çalışmaları sırasında bulunan 64 kemik parçası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlendi; kalan 44 kemik parçasının incelemeleri ise devam ediyor.

Enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlandı

Valilikten yapılan açıklamada "Su altında büyük bir parça kalmamış olup, mendireğin bloklarının altında kalan bazı küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörülmektedir. Bu tarih itibariyle enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlanarak çalışmalar sonlandırılmış olup, Sahil Güvenlik unsurlarının denizde ve kıyı kesiminde cenazelere dair tarama faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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