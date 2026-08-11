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Zonguldak’ta Aile Kampı: Doğada Birlikteyiz

Zonguldak’ta Aile Kampı: Doğada Birlikteyiz
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Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Aile Kampı Etkinlikleri kapsamında Zonguldak’taki aileler, Milli Egemenlik Tabiat Parkı’nda doğayla buluştu. Çadırlı kamp, doğa yürüyüşleri, gece sineması ve çocuk oyunları gibi aktivitelerle dolu etkinlikte katılımcılar hem doğayı keşfetti hem de aile bağlarını güçlendirdi. Yetkililer, ‘Doğada Birlikteyiz’ sloganıyla binlerce ailenin ortak bir heyecanı paylaştığını vurguladı.

Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda hayata geçirilen Aile Kampı Etkinlikleri kapsamında, Zonguldak'taki aileler Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nda doğayla buluşarak unutulmaz anılar biriktirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen Aile Kampı Etkinlikleri, Zonguldak'ta da büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, aileler doğanın kalbinde bir araya geldi.

Diğer tabiat parklarıyla aynı anda yapılan kamp etkinliğinde, katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Titizlikle yürütülen hazırlıkların ardından tabiatın eşsiz atmosferinde ağırlanan aileler, çadırlı kamp kurarak doğa yürüyüşleri yaptı. Gece sineması gibi çeşitli aktivitelerle renklenen organizasyonda çocuklar da birbirinden keyifli oyunlarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kamp kültürünü deneyimlemek ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem doğayı keşfetti hem de hep birlikte öğrenerek keyifli zaman geçirdi. Yetkililer, doğanın ortak evimiz olduğunu vurgulayarak Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki binlerce ailenin "Doğada Birlikteyiz" sloganıyla ortak bir heyecanı paylaştığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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