Zonguldak'ta 470 Toplum Yararına Program Katılımcısı Alınacak

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 470 katılımcı alınacağını duyurdu.

11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından işe başlayacak personeller, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde görev yapacak. Müdürlük tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular 15 Ağustos 2025'te sona erecek. Programa kabul edilecek 470 kişi, 1 Eylül 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında okullarda görevlendirilecek. Katılımcıları belirleyecek olan kura çekimi ise 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

İl genelindeki okullar için açılan kontenjanların ilçelere göre dağılımı da belli oldu. Buna göre en yüksek kontenjan 140 kişi ile Karadeniz Ereğli'ye ayrılırken, Zonguldak Merkez'e 123, Çaycuma'ya 73, Alaplı'ya 39, Kozlu'ya 28, Kilimli'ye 25, Devrek'e 23 ve Gökçebey'e 19 personel alınacak.

Başvurmak isteyen adayların, kurumun resmi internet adresi olan "esube.iskur.gov.tr" üzerinden, e-Devlet kapısından veya ALO 170 iletişim hattını arayarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. - ZONGULDAK