Zonguldak'ta 15 Temmuz Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Zonguldak'ta 15 Temmuz Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 15 Temmuz darbe girişimini konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği sergi, önemli protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Zonguldak'ta 15 Temmuz darbe girişimini konu alan fotoğraflardan oluşan sergi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, o geceye ait karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi Zonguldak'ta ziyarete açıldı. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlanan sergi, vatandaşların ilgisine sunuldu.

Serginin açılışına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Hayrettin Selimoğlu'nun yanı sıra daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, sergilenen fotoğrafları tek tek inceledi. O gece yaşananların belge niteliğindeki karelerle aktarıldığı sergi, 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini canlı tutmayı amaçlıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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