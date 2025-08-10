Zonguldak'ta 13 Yaşındaki Şila İsimli Köpeğin Ameliyatıyla 760 Gram Kitle Alındı

Zonguldak'ta 13 yaşındaki Golden cinsi Şila isimli köpeğin ayağından 760 gram büyüklüğünde kitle alındı. Köpek, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta 13 yaşındaki Golden cinsi Şila isimli köpeğin ayağında hentbol topu büyüklüğünde kitle oluştu. Hayvan sahipleri durumu fark ederek kent merkezindeki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayene edilen Şila hemen ameliyata alındı.

Başarılı bir ameliyat geçiren Şila isimli köpeğin ayağından 760 gram büyüklüğünde kitle çıkartıldı. Ameliyat sonrasında açıklama yapan Veteriner Hekim Gökmen Koç, "Ayağında kitle şikayeti ile geldi. Büyükçe de bir şeydi. Yapılan tetkiklerde yaşının verdiği komplikasyonlar olabilirdi. Yaptığımız kan sonuçları güzel çıktı. Akabinde ameliyat kararı verdik. Aynı zamanda Şila'nın meme loplarında kitleler var. Bunun içinde kısırlaştırma kararı verdik. Hem kitleyi aldık, hem de kısırlaştırmayı gerçekleştirdik. Ağırlığı 760 gram. Büyüklüğü de hentbol topu kadar var. Kitleyi patolojiye yolladık. Sonucu ne çıkacak göreceğiz. Kötü huylu bir kitleyse çağımızın mikrobu diyeyim. Çağımızın berbat hastalığı tümör. Sebebi beslenme şartları genetik faktörler. Yapılan bazı yanlış uygulamalar. Bacaktan yapılan bir iğne olduğu söylendi. Yaklaşık 3 yıl önce küçük küçük oluşan kitleler büyümeye başlandığı söylendi. Kötü huylu tümörse bizim için altta yatan sebepten ziyade tedavisi bizim için önemli. Kitleyi bacaktan uzaklaştırdık. Patoloji sonucundan sonra tedaviye başlayacağız" dedi. - ZONGULDAK