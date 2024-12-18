Zonguldak MYO'da Habercilik Söyleşisi Gerçekleşti

Zonguldak Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, İhlas Haber Ajansı Zonguldak İl Temsilcisi ve deneyimli muhabir Onur Altındağ'ı ağırladı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen söyleşide, ajans haberciliğinin temel prensipleri ve mesleğin sahadaki uygulamaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Altındağ, haber üretim süreçlerini ve sahada karşılaşılan zorlukları paylaşarak öğrencilerin habercilik mesleğine dair farkındalık kazanmalarına katkıda bulundu. Özellikle drone çekimlerinin modern habercilikteki önemine değinen Altındağ, bu teknolojinin görsel anlatımı güçlendirdiğini ve izleyici üzerindeki etkisini artırdığını vurguladı. Söyleşi sırasında, kameraların teknik özellikleri ve sahadaki kullanım yöntemleri gösterildi. Altındağ, sahada dikkat edilmesi gereken pratik detayları ve haberlerin oluşturulma sürecindeki ekip çalışmasının önemini de örneklerle anlattı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, sektörün dinamiklerini anlamaya yönelik sorularını sorma fırsatı buldu. Güncel medya uygulamalarının ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığı söyleşi, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri için rehber niteliği taşıdı.

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Sonay Çalışoğlu, konukları Onur Altındağ ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirerek söyleşiyi tamamladı. - ZONGULDAK