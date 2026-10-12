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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Keskin, Gazi Ortaokulunda bayrak törenine katıldı

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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Keskin, Gazi Ortaokulunda bayrak törenine katıldı
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Gazi Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı. Törenin ardından öğrencilerle sohbet eden Keskin, projeler hakkında bilgi verip öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti; öğretmenlerle görüşerek başarı temennisinde bulundu.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Gazi Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan törenin ardından öğrencilerle sohbet eden Keskin, onların görüş ve beklentilerini dinledi. Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü projeler ve okul etkinlikleri hakkında bilgi veren Keskin, öğrencileri bu çalışmalara katılmaya davet etti.

Programın sonunda öğretmenlerle de görüşen Keskin, eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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