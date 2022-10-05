Zonguldak haberi | Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gülüç'ün Kdz. Ereğli'ye Bağlanmamasının Sebebi Olarak İktidarı İşaret Etti

Zonguldak haberlerine göre Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclis Toplantısında Gülüç’ün Ereğli’ye bağlanması konusunda tüm yasal süreçlerin tamamlanmasına rağmen iktidar gücüyle sümen altı yapıldığını söyledi. Posbıyık, "“Gülüç Belediyesi’nin Ereğli Belediyesi’ne bağlanma konusu bitmiş vaziyette. Karar, Zonguldak İdare Mahkemesi, Danıştay’dan geçti. Temyizden geçti. Ama iktidar gücü bekletiyor. Bütün işlemleri bitti. Gülüç Belediyesi diye yasal zeminde bir belediye yok. Ancak, bu yasal zeminin tamamlanması engelleniyor" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclis Toplantısında Gülüç'ün Ereğli'ye bağlanması konusunda tüm yasal süreçlerin tamamlanmasına rağmen iktidar gücüyle sümen altı yapıldığını söyledi. Posbıyık, ""Gülüç Belediyesi'nin Ereğli Belediyesi'ne bağlanma konusu bitmiş vaziyette. Karar, Zonguldak İdare Mahkemesi, Danıştay'dan geçti. Temyizden geçti. Ama iktidar gücü bekletiyor. Bütün işlemleri bitti. Gülüç Belediyesi diye yasal zeminde bir belediye yok. Ancak, bu yasal zeminin tamamlanması engelleniyor" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nin Ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Gülüç'ün Ereğli Belediyesi'ne bağlanması noktasında tüm yasal sürecin sona erdiğini ancak ilgili kararın iktidar gücüyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmediğini söyledi.

"GÜLÜÇ BELEDİYESİ'NİN EREĞLİ BELEDİYESİ'NE BAĞLANMA KONUSU BİTMİŞ VAZİYETTE"

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Gülüç Belediyesi'nin Ereğli Belediyesi'ne bağlanma konusu bitmiş vaziyette. Karar, Zonguldak İdare Mahkemesi, Danıştay'dan geçti. Temyizden geçti. Ama iktidar gücü bekletiyor. Bütün işlemleri bitti. Gülüç Belediyesi diye yasal zeminde bir belediye yok. Ancak, bu yasal zeminin tamamlanması engelleniyor. Bütün mesele İdare Mahkemesi, Danıştay, kapatılsın diye temyizden geçen kararın YSK'ya gönderilmesi gerekiyor. Biz mücadele ediyoruz, boş durmuyoruz. Seçime 1 sene kalayı 1 gün geçtiğinde o işlemler yürümez. Gülüç seçime girer onu planlamaya çalışıyorlar. Sümen altı yapıyorlar, bunu bilginiz olsun diye söylüyorum."