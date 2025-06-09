Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi
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Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Kurban Bayramı'nın 4. gününde yoğun katılımlı geleneksel bayramlaşma programını düzenledi. Başkan Derya Akbıyık, etkinliğin önemine vurgu yaparak gazetecilerin bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştığını ifade etti.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin (ZGC) geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC), Kurban Bayramı'nın 4. gününde geleneksel bayramlaşma programını düzenledi. Merkez ve ilçelerde görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, meslektaşlar bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı. ZGC Başkanı Derya Akbıyık, programda yaptığı konuşmada bayramlaşma programlarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak her bayramın 4. günü geleneksel bayramlaşma programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi özellikle seçiyoruz çünkü meslektaşlarımız bayram boyunca sahada görev yapıyor. Son gün herkes bayramlaşmasını tamamlamış oluyor ve biz de bu zamanı kendimize ayırıyoruz. Bugün öğle saatlerinde başlayan programımız akşama kadar devam edecek."

Akbıyık, ayrıca farklı ilçelerden gelen gazetecilerle birlikte örnek bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Bugün Zonguldak Gazi İstişare Cemiyeti Çaycuma temsilcisi Davut Uyar ile yönetim kurulu üyeleri burada. Yine Ereğli'den, uzun yıllar Ereğli Gazeteciler Derneği'nde görev yapmış ve Küresel Gazeteciler Konfederasyonu'nun Ereğli temsilciliğini üstlenmiş Necati Günay da aramızda. Bu buluşmalar sadece bir bayramlaşma değil, aynı zamanda bir kaynaşmadır. Diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmak istiyoruz. Gazeteciler olarak birlik ve beraberliğimizi bu tür etkinliklerle daha da güçlendiriyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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