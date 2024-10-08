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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne 16 Yeni Araç Teslim Edildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne 16 Yeni Araç Teslim Edildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Zonguldak'taki trafik güvenliği ve asayiş hizmetlerinin etkinliği için 16 yeni aracı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, araçların güvenlik hizmetlerini daha da güçlendireceğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne 16 yeni araç teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Zonguldak'taki trafik güvenliği ve asayiş hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla; 10 adet trafik, 4 adet asayiş ve 2 adet yunus ekibine tahsis edilmek üzere toplamda 16 yeni araç teslim edildi. Polisevi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Emniyet birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Bugün teslim aldığımız bu 16 araç, teşkilatımızın sahada daha hızlı, etkili ve koordineli bir şekilde görev yapmasına olanak sağlayacaktır. Emniyet Teşkilatımıza yapılan bu tahsis ile güvenlik hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Şehrimizin huzurunu ve güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu araçların ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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