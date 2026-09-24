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Zonguldak Çaycuma'da 12 yaşındaki çocuk kalp hastalığına yenik düştü

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Zonguldak Çaycuma'da 12 yaşındaki çocuk kalp hastalığına yenik düştü
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, kalp hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Vefatı ailesi ve köy sakinlerini yasa boğarken, cenazesinin yarın Serdaroğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde yaşayan 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek, kalp hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nihat Akpürçek'in oğlu Muhammet Ali Akpürçek, bir süredir mücadele ettiği hastalığın ardından yaşamını yitirdi. Muhammet Ali'nin vefatı ailesi ve köy sakinlerini yasa boğdu.

Muhammet Ali Akpürçek'in cenazesinin yarın Serdaroğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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