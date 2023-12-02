Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Türk Dünyasında Dijital Vatandaşlık Konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Türk Dünyasında Dijital Vatandaşlık konulu konferans gerçekleştirildi.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Canan Kuş Büyüktaş, tarafından verilen konferansa çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenci katıldı. Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi (TUDVA) hakkında bilgilendirme yapan Doç. Dr. Canan Kuş Büyüktaş, Türk Devletleri Teşkilatının 2040 vizyonunu detaylarıyla anlattı. Büyüktaş, TUDVA projesinin "Türk Dünyası'nda birlik, beraberlik ve dayanışma bilincine sahip bir nesil yetiştirmek amacıyla gençlik hareketliliği, değişimi ve eğitimi konularında ortak projelerle gençlik iş birliğini, kapsamlı bölge içi iş birliğinin vazgeçilmez bir unsuru haline getirilmesi" maddesiyle doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi.

"Ortak Türk tarihi, kültürü, dili, edebiyatı ve coğrafyası ile ilgili bilimsel ve analitik araştırmaları yoğunlaştırma ve Türk Devletler Teşkilatına üye devletlerdeki okul programlarında bu konulara ilişkin olarak yer alan seçmeli dersleri destekleme" amacına hizmet eden TUDVA projesinin, 2021 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep üniversitesinin iş birliği ile başlatıldığını dile getiren Büyüktaş, sonraki dönemlerde Türk Dünyasındaki yeni paydaş üniversitelerle ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Yeni dönemde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de dahil olmak üzere tüm Türk Dünyasından 150 farklı Üniversitedeki öğrenciler arasında, TUDVA kayıtlarının devam ettiğini bildiren Büyüktaş, öğrencilere TUDVA'ya kayıt olurken takip edecekleri yöntemlerin neler olduğunu, 14 haftalık Online Dersleri ve Dijital Atölye Çalışmalarını açıkladı. 14 haftanın sonunda tüm çalışmalardan en yüksek not alan ilk 50 öğrencinin bu senenin TUDVA teması olan Azerbaycan'a, bilim kampına gidebileceklerini de bildirdi.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ZONGULDAK