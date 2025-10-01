Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencisi NASA'da Ödüllendirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin ( Nasa ) sistemlerinde kritik bir güvenlik açığını tespit ederek uluslararası düzeyde büyük bir başarıya imza atan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yusuf Nas'ı makamında kabul etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ozan Artun da hazır bulundu. BEUN öğrencisi Yusuf Nas, siber güvenlik alanında yaptığı dikkat çekici çalışmayla Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) sistemlerinde tespit ettiği kritik güvenlik açığı sayesinde kurumun siber güvenlik ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışarak bu zafiyetin giderilmesine katkı sağladı. Bu uluslararası alandaki önemli katkısı, NASA tarafından takdir mektubu ile ödüllendirilerek Nas'ın adının kurumun "Onur Listesi"ne eklenmesiyle taçlandırıldı.

Ziyarette açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yusuf Nas'ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözleri ifade etti:

"Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bilimsel camiadaki nitelikli üretim ve genç yeteneklerin gelişimi açısından her geçen gün daha da güçlü adımlar atmaktadır. Öğrencimiz Yusuf Nas'ın, NASA gibi dünyanın en prestijli kurumlarından birinin siber güvenlik açıklarını tespit ederek takdir edilmesi ve Onur Listesi'ne dahil edilmesi, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına gurur verici büyük bir başarıdır. Bu önemli başarı, öğrencilerimizin sahip olduğu potansiyeli ve üniversitemizin bilimsel altyapısının gücünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle değerli öğrencimiz Yusuf Nas'ı en içten duygularımla tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiren kıymetli akademisyenlerimize de ayrıca canıgönülden teşekkür ediyorum."