Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne Hindistan'dan Uluslararası Akademik Katkı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda akademik gücünü küresel ölçekte genişletmeye devam ediyor.

Hindistan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından Aligarh Muslim Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Qazi Fariduddin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 46. Maddesi kapsamında BEUN Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak atandı.

BEUN, küresel akademik iş birlikleri ve uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Hindistan'ın önde gelen üniversitelerinden Aligarh Muslim Üniversitesinin deneyimli akademisyenlerinden Prof. Dr. Qazi Fariduddin, BEUN Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde görevine başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaların ve bu doğrultuda BEUN bünyesine katılan donanımlı akademisyenlerin deneyimlerinden faydalanmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak şu sözleri ifade etti:

"Hindistan'ın saygın yükseköğretim kurumlarından Aligarh Muslim Üniversitesinden değerli hocamız Prof. Dr. Qazi Fariduddin'i üniversitemiz bünyesine kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hocamızın sahip olduğu bilimsel birikim, araştırma tecrübesi ve uluslararası deneyimi; öğrencilerimizin akademik gelişimine, fakültemizin bilimsel üretkenliğine ve üniversitemizin küresel görünürlüğüne çok değerli katkılar sunacaktır."

Rektör Özölçer, BEUN'un uluslararası akademisyenleri bünyesine dahil ederek öğrencilere farklı kültürel ve bilimsel perspektifler kazandırmayı hedeflediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak alanında uzman, uluslararası ölçekte tanınırlığı olan akademisyenlerle öğrencilerimizi buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Bu akademik iş birlikleri sayesinde öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgiyle değil; aynı zamanda araştırma disiplini, saha tecrübesi ve yenilikçi bilim anlayışıyla da tanışma imkanı buluyor. Bu görevin üniversitemizin hem bölgesel hem de uluslararası ölçekteki akademik gücünü daha da artıracağına inanıyoruz. Bu vesileyle üniversitemize katılan değerli hocamıza vereceği katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize ise üstün başarılar diliyorum." - ZONGULDAK