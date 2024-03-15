Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kütüphane Haftası Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin katılabildiği bu yıl ki fotoğraf yarışmasının teması "Kütüphane ve İnsan" olarak belirlendi.

Yarışmaya öğrenciler, üniversiteye ait tüm kampüslerdeki kütüphanelerde çekilmiş olan fotoğraflar ile katılabilecek. Her katılımcı en fazla bir fotoğraf ile yarışmaya katılabilecek. Yarışmanın jürisi Zonguldak Fotoğraf Derneği yönetim kurulundan fotoğrafçılar ve kurum yetkilileri tarafından oluşacak.

Fotoğrafların boyutu en fazla 30x45 cm ebatlarında olacak ve kazanan fotoğraflar yapılacak sergi için baskıya alınacak. Yarışmacıların fotoğraflarının orijinali istenildiği takdirde jüriye ibraz edebilme zorunluluğu bulunacak. Orijinalleri olmayan fotoğraflar yarışma dışı kalacak. Yarışmada yapay zeka ile yapılmış fotoğraflar kabul edilmeyecek.

Yarışmanın konusu gereği içinde insan unsuru olan ve farklı kampüslerdeki kütüphane yaşamı da konu alınacak. Fotoğraflarda ışık, renk, kontrast ve kroplama dışında müdahaleler kabul edilmeyecek.

Yarışmaya katılımcılar cep telefonu ya da fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflarla katılabilecekler.

Yarışma "Kütüphane Haftası" kapsamında düzenlenecek. 14 Mart- 25 Nisan tarihleri arasında sonuçlanacak. 1. olan yarışmacıya tablet, 2. olan yarışmacıya 2000 TL değerinde hediye çeki, 3. olan yarışmacıya ise 1000 TL'lik hediye çeki verilecek. Aynı zamanda sergilemeye hak kazanan 25 fotoğraf; 25 Nisan tarihinden itibaren Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi giriş katında sergilenecek.

Yarışmayı kazananların ödül töreni aynı gün sergi açılışında yapılacak. Fotoğraf sahibi öğrenciler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ait yazılı dijital veya sosyal medya hesaplarında fotoğraflarının reklam amaçlı kullanılmasına izin verecek belgeyi imzalamayı peşinen kabul etmiş sayılacak ve fotoğraflarından herhangi bir hak ya da gelir talep etmeyecek.

Fotoğraf gönderileri için kütüphaneye bizzat başvuru yapılması gerekecek. - ZONGULDAK