Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kuruluşunun 101. yılı kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Kampüsün Kanında Hayat Var" sloganıyla Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen kampanyada, öğrenciler ve üniversite personeli Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışında bulundu.

Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Erdal Eryılmaz, 25'inci kez kan bağışında bulunarak gümüş madalya sahibi oldu. Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Kan bağışı sadece bir sağlık hizmeti değil, insana verilen değerin en somut göstergesidir. Her bağış, bir hayata dokunmak anlamına geliyor. Gençlerimizin bu tür etkinliklere gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizleri gururlandırıyor. 25. bağışımı bu anlamlı kampanyada gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum" dedi.

Üniversite yetkilileri, kampanyanın öğrenciler arasında farkındalık oluşturduğunu ve 101. yıl kutlamalarına anlamlı bir değer kattığını belirtti. - ZONGULDAK