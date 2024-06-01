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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlenecek

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda mezuniyet töreni düzenleyecek. Rektör İsmail Hakkı Özölçer, törene 12-13 bin ailenin katılmasını beklediklerini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(ZBEÜ) Pazar günü saat 16: 00'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapacağı mezuniyet töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(ZBEÜ)Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Yarın saat: 16: 00'd 12 bin 13 bin ailenin katılmasını bekliyoruz. Coşkulu bir tören olacak. Bir aydır personelimiz bunun için çalışıyor. Yarın burada 3 bin 200 öğrenci mezun olacak"dedi.

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapılan basın açıklamasına, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(ZBEÜ)Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof Dr. Hakan Kutoğlu ve Servet Karasu, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, emniyet mensupları ve minibüs şoförleri katıldı.

"13 bin ailenin katılmasını bekliyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Öğrencilerimizin sabırla beklediği okullarından mezun olmalarının vakti geldi. Biz de onlar için çalışıyoruz. Üniversitemizin yarın yapacağımız en büyük mezuniyetimiz. Diğer üç tane daha var. Burası en büyük kitlemizin olacağı yer. Yarın saat: 16: 00'da 12 -13 bin ailenin katılmasını bekliyoruz. Coşkulu bir tören olacak. Bir aydır personelimiz bunun için çalışıyor. bugün de sahanın hazırlıkları bitecek. Yarın için tam hazır olacağız. emniyetimiz, minibüsçü arkadaşlarımız, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Valiliğimiz hepsi bizlere destek oluyorlar. Hepimiz öğrenciler için buradayız. İnşallah onları da mutlu edebiliriz. Mezun olurlar hayata atılırlar. Yarın da Zonguldak için iyi bir şey. Aileler dışardan geliyor Zonguldak ekonomisine de katkı sağlayacaklar. Duydum ki otellerde de yer yokmuş. Bu güzel bir şey Zonguldak'a faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Yarın burada 3 bin 200 öğrenci mezun olacak"dedi.

Mezuniyeti çok geç yapmadıklarını dile getiren Rektör Özölçer, "Sınav 12: 30 biter. Bizimki 16: 00'da biz ona göre ayarladık. Çok da geç yapmadık. Gelen ailelerin geri dönüşleri var. Fakat onları da düşünmek mecburiyetindeyiz. Geliyorlar gidiyorlar bütün bunlar problem. Elimizden gelen optimum zamanda otimum yerde yapmaya çalışıyoruz. Park alanlarımız hazır. Sosyal medyadan yayınladık. Kime nereden araçlarını park edecek nerede otobüslere binecek. Nasıl dönecek diye. Öğrencilerimiz ona göre hareket ederse daha mutlu olacağız"dedi.

"Yarının güzel geçeceğine inanıyorum"

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Bu sene Zonguldak'ta hassas bir etkinlik. Zonguldak ilinin ve üniversitemizin yüzüncü yılı. Geçmiş dönemlere göre üniversitemiz halkla bütünleşmiş. Her yönüyle koordinasyon sağlanan güzel bir etkinlik olacak. Hem öğrencimizin, hem de Zonguldaklarımızın coşkusuna ortak olacak güzel bir organizasyon yapıldı. Yarın güzel geçeceğine inanıyorum"diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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