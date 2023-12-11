Zonguldak Belediye Başkanı Heyelan Sonrası Açıklama Yaptı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, heyelandan etkilenen belediye personellerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Bizim itfaiye personelimizden Ömer'le Vedat arkadaşımız şu an yatışa yatıyorlar. Diğerlerini taburcu ettik. Ömer'in ayağında bir kırık var. Salıya da Çarşamba günü anestezi raporuna göre uygunluğuna göre ameliyat operasyon planlanıyor. Diğer arkadaşlarımız da evlerinde istirahat ediyorlar" dedi.

Başkan Alan şöyle dedi:

"Cumartesi akşam 19: 56 itibariyle Asma mahallesinde Tulumba Sokak'ta ne yazık ki bir heyelan meydana geldi. Toprak kayması meydana geldi biliyorsunuz. Tabii haberi alır almaz Sayın Valimizin koordinasyonunda, AFAD ekiplerimiz, belediye ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, emniyet jandarmamız bütün devlet kurumları. Tabii teyakkuza geçtik. Malum zor bir coğrafya orası. Gittiğimiz zaman gerçekten yoğun bir yağış vardı. Toprak da çok yumuşamış durumdaydı. Su toprağı iyice doyurduğu için ne yazık ki bir heyelanla karşı karşıya. Tabii Perihan teyzemiz ve oğlunu arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Tabii çok zor şartlarda arkadaşlarımız çalışıyordu. Saat 10: 05 gibi ne yazık ki ikinci bir heyelan oldu ve çalışan arkadaşlar AFAD personelimiz olsun, belediye personelimiz olsun, vatandaşlarımız da vardı çalışma ekibinde. Daha önce madende görev yapmış gönüllü vatandaşlarımız da vardı. Tabii bir anda mahşer yerine döndü ortalık. Hemen tabii arkadaşlarımızı kurtardık. Sadece belediyemizden, dokuz arkadaşımızı Allah'a şükür sağ salim aldık. AFAD Arkadaşlarımızı aldık. 21 vatandaşımız yani oradaki çalışma arkadaşımızı hastanelere sevk ettik. Tabii gecesinde de İçişleri Bakan Yardımcımız sağ olsun, AFAD Başkanımız, hemen şehrimizi intikal ettiler. Onlarla beraber kriz masasında durumu değerlendirdik ve çalışmalara ara verildi. Hastane ziyaretlerimizi yaptık. Allah'a şükür hepsinin sağlığı yerinde. Bizim itfaiye personelimizden Ömer ile Vedat arkadaşımız şu an yatışa yatıyorlar. Diğerlerini taburcu ettik. Ömer'in ayağında bir kırık var. Salıya da Çarşamba günü anestezi raporuna göre uygunluğuna göre ameliyat operasyon planlanıyor. Diğer arkadaşlarımız da evlerinde istirahat ediyorlar. Allah'a şükür can kaybımız yok. Tek sevici tarafı. O tabii ertesi gün açılmasıyla beraber çalışmalara kaldığımız yerden hep beraber devam ettik. Öğlen saatlerine doğru Perihan ablayla oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Tabii dün Gerçekten zor bir gündü." - ZONGULDAK