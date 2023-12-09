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Zonguldak Belediye Başkanı Alan, heyelanın meydana geldiği hastane yolunda incelemelerde bulundu

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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, heyelanın meydana geldiği hastane yolunda incelemelerde bulunarak yolun son durum hakkında bilgi aldı. Alan, heyelanın meydana geldiği alanda hastane polikliniğinin de tehlikede olduğunu ifade ederek belli bir süre hastane polikliniğinin hizmet veremeyeceğini söyledi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, heyelanın meydana geldiği hastane yolunda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, heyelanın meydana geldiği hastane yolunda incelemelerde bulunarak yolun son durum hakkında bilgi aldı. Alan, heyelanın meydana geldiği alanda hastane polikliniğinin de tehlikede olduğunu ifade ederek belli bir süre hastane polikliniğinin hizmet veremeyeceğini söyledi. Başkan Alan yaptığı açıklamada, "Hayri Bey Sokağında malum gördüğünüz gibi heyelan meydana geldi. Bugün için de aşırı yağışlardan sebep. Eski duvar. Heyelanla beraber aşağı inince yolda kalkmak zorunda kaldık. Arkadaşlarımızla gerekli incelemeleri yaptık. Tabii zor bir arazi burası biliyorsunuz. Hastane yolu burası. Tek yolu Bir taraftan bir de bağlantımız var. Arkadaşlarla konuştuk. Hemen bir dosya AFAD'la birlikte inşallah bir an evvel hemen ileriden gördüğünüz gibi gidip kademeli bir çalışma yapmamız lazım. Çünkü başka bir sıkıntımız var. Bu şekilde yağmaya devam eder ve bu şekilde gelirse karşıda gördüğünüz polikliniğin duvarı da tehlikeye girecek. Onu da yetkililere zaten biz dedik hastane yetkililerine, polikliniğe şu an itibariyle kullanmayacaklar. Ama burada görünen o ki işimiz bayağı zor. Bir iki aylık periyotta burayı yapmaya çalışacağız. Allah beterine esirgesin diye dua ediyoruz inşallah bir an evvel başlayıp Kato'yu indirip yani evvel dolgu yaptıktan sonra kademe yapmamız lazım ki duvarı en son yapmamız lazım. Şu gördüğünüz yolu güvenliğe almak için. Zaten görüyorsunuz kaldırımın altındaki eski duvar. Heyelanlar sebep. Aşağı geldi. İnşallah en kısa zamanda trafiği açmaya çalışıyoruz ama en az bir buçuk iki ay gibi bir süre gözüküyor. Tahminimizi söylüyorum. Polikliniği şu an itibariyle kullanmamaları gerektiğini, işlemlerini söyledik. En azından şurayı güvenli hale getirene kadar kullanmamaları gerekebilir. Sıkıntı olmaması adına tedbir amaçlı böyle bir uygulama yapacağız" şeklindekonuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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