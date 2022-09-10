Ziraat mühendisiyken öğrendiği tekniklerle çilek yetiştiricisi oldu 20 dönümlük tarlada çilek yetiştiriciliğine başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Aslen Mersin Silifkeli olan Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, "Bayburt'ta neden çilek yetişmesin" diyerek Bayburt'un Demirözü ilçesinde 20...

Ziraat mühendisiyken öğrendiği tekniklerle çilek yetiştiricisi oldu

20 dönümlük tarlada çilek yetiştiriciliğine başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

BAYBURT - Aslen Mersin Silifkeli olan Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, " Bayburt'ta neden çilek yetişmesin" diyerek Bayburt'un Demirözü ilçesinde 20 dönümlük tarlada çilek yetiştiriciliğine başladı. Genç girişimci Çetrez, ürettiği çileklere gösterilen yoğun talep karşısında siparişlere yetişmeye çalışıyor. Çetrez, yetiştirdiği çilekleri Bayburt ve çevre illere satıyor.

Önceden Türkiye'nin en büyük çilek ihracat firmalarının birbirinde Ziraat Mühendisi olarak çalıştığını belirten Çetrez, meslek hayatı boyunca çilekle yakından ilgilendiğini, bu nedenle çilek hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

"Akrabası vesilesiyle Bayburtlularla tanıştı mısır yetiştiriciliğine başladı, sonra çileğe de el attı"

Bayburt'ta çilek yetiştiriciliğine başlamadan önce Demirözü sakinleriyle tanışıp ortak iş yaparak mısır yetiştiren Çetrez, "Bir akrabamız vasıtasıyla Orhan Kaymak ve Alaattin Kaymak ile tanıştım. Kendileri Demirözü'nün sakinlerinden, ortak mısır işi yaptık, mısır yetiştirdik. Daha sonra ben çilek Bayburt'ta niye olmasın diye düşündüm ve böylelikle burada çilek yetiştirmeye karar verdik" diye konuştu.

"Bayburt'ta yetişen çilek sahil bölgelerinde yetişen çilekten daha lezzetli"

Bayburt'un konumu gereği yetişen çileğin farklı bir tada ve aromaya sahip olduğuna dikkat çeken Çetrez, "Demirözü bin 650 rakıma sahip bir yer, çilek gayet güzel oldu. Tadı, aroması diğer sahilde yetişen çileklerden daha fazla, daha yoğun. İçinin briks oranı(konsantrasyon oranı) doluluk oranı, rengi, kalitesi çok farklı" şeklinde konuştu.

"20 dönüm alanda işe başladı 15 kadına umut oldu"

20 dönüm tarlada çilek yetiştiriciliğine başlayan ve 15 kadınla birlikte canla başla çilek hasadı yaparak Demirözülü kadınlara istihdam kapısını aralayan Çetrez, "20 dönüm alanda çilek yetiştiriyoruz, 20 dönümle başladık ve gelecekte nasıl olur bilemiyorum. Buradaki kadınlara bir istihdam kapısı açmış olduk, şu an 15 kadın çalışanımız var. Kadınlar devamlı geliyorlar çileğin otunu temizliyorlar, toplamasına yardım ediyorlar, çileğin stolon dediğimiz kollarını yatırarak yeni çilek fidesi üretiyorlar. Böylelikle onlara da bir iş kapısı açılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Tarlada çalışan kadınlar ise işlerinden memnun olduklarını belirterek, elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdiler.

Öte yandan Çetrez, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendilerine destek verdiğini söyleyerek, desteklerinden ötürü Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'e teşekkürlerini iletti.