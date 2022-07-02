Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi

Zihinsel Engellilerin Eğitimi ve Rehabilitasyonu İstihdamı Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Bahar Çayı'nda engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Zihinsel Engellilerin Eğitimi ve Rehabilitasyonu İstihdamı Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Bahar Çayı'nda engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Dernek tarafından Barbaros Mahallesi Engelliler Parkı'nda düzenlenen etkinlik saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Hasan Ayküteli; "Bireyler doğduğu zaman eşit haklarla beraber doğarlar. Engelli, engelsiz dünyaya geldiği zaman, eğitim, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, üretime katılmak bütün bireylerin hakkı olduğunu belirtmek istiyorum. Engellilerde ciddi gelişme olmakla beraber yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Zihinsel engelli bir insan ömür boyu korunmaya muhtaçtır. Engelli bireyin aileye yüklediği sosyal yükü paylaşmak, hafifletmek sosyal devletin desteğiyle çözülür. engellilerin topluma kazandırılmasının önündeki en ciddi sorunlardan birisi sosyoekonomik kesimin bir bütün olarak yaşandığı gelir dağılımıdır. Engellilerin sosyal güvenlik çerçevesinde korunmaları ve yeterli düzeyde gelir desteği sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde engellilere yönelik yapılmış düzenlemeler incelendiğinde engelliliğin önlenmesi, engellilerin sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunların çözümü için birçok yasal düzenleme yapıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise; "Devletimiz 2000 yılından bu tarafa ciddi destekler vermektedir engelli ailelere. Ancak bu tabi yeterli değil, gönlümüzden çok daha fazlası geçiyor. Devlet imkanları nispetinde inşallah bunlar daha da iyileştirilecektir. Engelli şahıslarımızın da diğer bireylerimiz gibi toplumun tüm imkanlarından faydalanması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte engelli vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title